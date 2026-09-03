Bennett: Netanyahu dengan menyebarkan dusta cuba melarikan diri daripada kekalahan 7 Oktober

Menurut agensi berita ABNA memetik agensi berita Shihab, Naftali Bennett, bekas Perdana Menteri rejim Zionis, mengkritik keras tindakan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri semasa rejim tersebut.

Bennett berkata: "Netanyahu telah menggunakan kaedah penyebaran dusta dan menjadikan pasukan keselamatan sebagai musuh untuk mencuba membebaskan dirinya daripada tanggungjawab langsung terhadap serangan 7 Oktober ('Ribut Al-Aqsa')."

Beliau menambah bahawa pendekatan ini bertujuan untuk memindahkan tanggungjawab dan menjauhkan tuduhan daripada Netanyahu.

Kenyataan Bennett dibuat di tengah-tengah tuduhan terbaru Sara Netanyahu, isteri Perdana Menteri rejim Zionis, yang menuduh Yair Golan, bekas timbalan ketua staf tentera rejim tersebut, bahawa beliau telah mengetahui terlebih dahulu tentang operasi 'Ribut Al-Aqsa' (7 Oktober).

Golan, menolak tuduhan tersebut, menegaskan bahawa beliau bercadang untuk menyaman isteri Perdana Menteri rejim Zionis.

Parti yang berkaitan dengan Golan menekankan bahawa Netanyahu, bukannya meminta maaf atas kelemahan dalam mengambil langkah-langkah keselamatan, cuba melepaskan diri daripada tanggungjawab kejadian ini.

Sementara kabinet Netanyahu menghalang pembentukan jawatankuasa rasmi selepas tiga tahun berlalu sejak operasi 'Ribut Al-Aqsa' untuk mengenal pasti jurang keselamatan, isterinya menegaskan bahawa jawatankuasa siasatan harus dibentuk untuk memeriksa kemungkinan pengkhianatan di kalangan pegawai Zionis.

Gadi Eisenkot, pesaing utama Netanyahu, juga menyatakan: "Beliau melarikan diri daripada kekalahan terbesar dalam sejarah rejim Israel palsu."