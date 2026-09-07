Media Korea: Seoul Tersepit di Antara Amaran Iran dan Tekanan AS

Menurut laporan agensi berita Abna memetik JoongAng Ilbo, Korea Selatan berada dalam kedudukan yang sangat sukar, kerana Iran telah mengisytiharkan bahawa sekiranya Seoul menghantar tentera, tindakan itu akan dianggap sebagai memihak kepada Amerika Syarikat, manakala Washington masih belum menentukan sama ada penyertaan sedemikian akan mencukupi untuk memuaskan hati Donald Trump, Presiden AS, yang sebelum ini juga tidak berpuas hati dengan prestasi Korea.

Berdasarkan kenyataan media ini, seorang pegawai kanan Iran pada hari Jumaat memberi amaran bahawa sebarang campur tangan Korea Selatan dalam konflik Selat Hormuz akan dianggap sebagai penyertaan dalam perang.

JoongAng Ilbo melaporkan, masalahnya ialah AS tidak menunjukkan tanda-tanda jelas sambutan terhadap rancangan ketenteraan Korea Selatan, terutamanya mengenai sama ada penghantaran pasukan mencari dan menyelamat akan mencukupi.

Sebagai respons kepada soalan-soalan mengenai kajian kerajaan Korea Selatan untuk menghantar peralatan dan pasukan bukan tempur, termasuk sebuah kapal sokongan logistik, sebuah pesawat peronda maritim P-8A dan kakitangan peneutralan bahan letupan, seorang pegawai Kementerian Pertahanan AS merujuk sebarang jawapan mengenai sebarang penempatan yang mungkin berlaku kepada Seoul.