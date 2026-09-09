Kami akan membalas sebarang pencerobohan terhadap kapal tangki Iran dengan menyasarkan pangkalan-pangkalan Amerika

Menurut laporan agensi berita ABNA, Leftenan Jeneral Abdollahi, Ketua Staf Am Angkatan Tentera, telah menyiarkan satu kiriman di salah satu laman sosial dan mengisytiharkan: "Tentera AS yang agresif telah memberi amaran evakuasi kepada kapal tangki Iran untuk menyerang mereka, justeru saya mengisytiharkan bahawa sebarang pencerobohan terhadap kapal tangki Iran akan dibalas dengan menyasarkan pangkalan-pangkalan AS di rantau ini oleh Angkatan Tentera Republik Islam Iran."