Menurut laporan agensi berita ABNA, Leftenan Jeneral Abdollahi, Ketua Staf Am Angkatan Tentera, telah menyiarkan satu kiriman di salah satu laman sosial dan mengisytiharkan: "Tentera AS yang agresif telah memberi amaran evakuasi kepada kapal tangki Iran untuk menyerang mereka, justeru saya mengisytiharkan bahawa sebarang pencerobohan terhadap kapal tangki Iran akan dibalas dengan menyasarkan pangkalan-pangkalan AS di rantau ini oleh Angkatan Tentera Republik Islam Iran."
Kami akan membalas sebarang pencerobohan terhadap kapal tangki Iran dengan menyasarkan pangkalan-pangkalan Amerika
9 September 2026 - 10:40
News ID: 1863473
Source: ABNA
Ketua Staf Am Angkatan Tentera menyatakan bahawa sebarang pencerobohan terhadap kapal tangki Iran akan menyebabkan pangkalan-pangkalan AS di rantau ini menjadi sasaran.
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