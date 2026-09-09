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Kami akan membalas sebarang pencerobohan terhadap kapal tangki Iran dengan menyasarkan pangkalan-pangkalan Amerika

9 September 2026 - 10:40
News ID: 1863473
Source: ABNA
Kami akan membalas sebarang pencerobohan terhadap kapal tangki Iran dengan menyasarkan pangkalan-pangkalan Amerika

Ketua Staf Am Angkatan Tentera menyatakan bahawa sebarang pencerobohan terhadap kapal tangki Iran akan menyebabkan pangkalan-pangkalan AS di rantau ini menjadi sasaran.

Menurut laporan agensi berita ABNA, Leftenan Jeneral Abdollahi, Ketua Staf Am Angkatan Tentera, telah menyiarkan satu kiriman di salah satu laman sosial dan mengisytiharkan: "Tentera AS yang agresif telah memberi amaran evakuasi kepada kapal tangki Iran untuk menyerang mereka, justeru saya mengisytiharkan bahawa sebarang pencerobohan terhadap kapal tangki Iran akan dibalas dengan menyasarkan pangkalan-pangkalan AS di rantau ini oleh Angkatan Tentera Republik Islam Iran."

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