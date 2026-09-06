Respons Peluru Berpandu IRGC di Teluk Parsi; Kapal Pengangkut Pesawat dan Kapal Pembinasa AS Menjadi Sasaran Serangan

Agensi Berita Abna – Kumpulan Politik: kurang daripada 24 jam selepas serangan CENTCOM terhadap tiga kapal tangki Iran, IRGC menjalankan dua operasi berasingan, menyerang kapal pengangkut pesawat dan kapal pembinasa AS dengan peluru berpandu balistik, serta memusnahkan satu kenderaan permukaan tanpa pemandu (USV) musuh berhampiran Selat Hormuz. Tindakan ini merupakan respons tegas terhadap pencerobohan AS, dan kapal-kapal perang musuh meninggalkan kawasan tersebut selepas mengalami kerosakan.

Unit Perhubungan Awam IRGC pada awal pagi Ahad dalam kenyataan nombor 10 mengumumkan: Pasukan Angkasa Lepas IRGC dengan beberapa peluru berpandu balistik menyerang kapal pengangkut pesawat dan sebuah kapal pembinasa tentera AS yang membunuh kanak-kanak dan agresif, yang mengganggu kapal-kapal Iran dan terlibat dalam sekatan laut.

Menurut kenyataan ini, dua kapal perang selepas mengalami kerosakan dan kerana takut akan serangan semula, terpaksa melarikan diri dari zon konflik. IRGC menekankan bahawa musuh penceroboh yang selama bertahun-tahun berkeliaran di rantau ini dengan kebanggaan palsu dan tuntutan kosong, hari ini terpaksa mengakui secara rasmi bahawa dua kapal perang Tentera Laut AS telah diserang. Pengakuan CENTCOM terhadap berlakunya operasi ini dinilai sebagai bukti nyata kekalahan strategik musuh dan bukti kekuatan serangan IRGC.

Beberapa jam kemudian, Unit Perhubungan Awam IRGC dalam kenyataan nombor 11 melaporkan bahawa satu kenderaan permukaan tanpa pemandu (USV) tentera pengganas AS telah disasarkan oleh Tentera Laut IRGC. USV yang cuba memasuki zon perlindungan Selat Hormuz ini telah diserang. IRGC dengan merujuk kepada pengurusan strategik laluan air penting ini oleh Republik Islam Iran, menegaskan bahawa setiap gerakan terdesak musuh berada di bawah pengawasan para pejuang Tentera Laut IRGC dan akan direspons dengan tegas. Amerika Syarikat perlu tahu bahawa tiada jalan lain selain meninggalkan rantau ini dan menghentikan kejahatan mereka.

Operasi ini dijalankan pada ketika semalam CENTCOM telah mengumumkan serangan terhadap tiga kapal tangki yang berkaitan dengan IRGC. IRGC dengan tindakan ini memberikan respons yang menghancurkan terhadap pencerobohan AS dan sekali lagi menunjukkan bahawa angkatan tentera Republik Islam Iran bertekad bulat dan tegas dalam mempertahankan kedaulatan Iran Islam.

Di akhir kenyataannya, IRGC memberi amaran bahawa jika tindakan bermusuhan dan agresif diteruskan, rejim AS harus bersedia menghadapi respons yang lebih dahsyat. Kami berdiri lebih kukuh daripada sebelumnya, dan kemenangan adalah milik rakyat Iran Islam yang tabah; kekalahan dan penyesalan akan menjadi nasib pasti bagi para penceroboh.