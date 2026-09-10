Vance: Jika Trump mahu, kita boleh mencapai persetujuan dengan Iran!

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik Al-Jazeera, Naib Presiden Amerika Syarikat, meneruskan dakwaan tidak berasas pegawai negara ini terhadap Iran, mendakwa bahawa mereka telah melucutkan Iran daripada eksport minyaknya dan negara ini tidak lagi mempunyai sebarang pendapatan daripada sektor tenaga.

Berdasarkan laporan ini, «JD Vance» dalam meneruskan dakwaannya menambah bahawa Iran tidak lagi mempunyai banyak pilihan di hadapan dan jika Trump mahu, kita boleh mencapai persetujuan dengan negara ini.

Dakwaan yang dikemukakan oleh Naib Presiden Trump datang sementara dia sendiri dalam kenyataan terbarunya melakukan pencitraan diri dan mendakwa: Dua tahun lepas adalah tahun-tahun paling berjaya dan kita akan menjadikan negara kita lebih kuat, lebih selamat, lebih kaya dan lebih bebas daripada sebelumnya.

Trump dengan mengulangi fantasi-fantasinya tentang Iran juga mendakwa: Kita akan menang dalam perang dengan Iran dan kita mengawal Selat Hormuz. Kita mengawal Selat Hormuz dan saya fikir kita harus menamakannya «Selat Trump».

Presiden Amerika Syarikat juga terus mengulangi kenyataannya tentang ekonomi Iran dan mendakwa: Iran sedang runtuh; negara ini adalah pemerintah zalim Timur Tengah selama beberapa dekad, tetapi tidak lagi dalam situasi sedemikian.

Kenyataan dan dakwaan bercanggah Trump ini datang sementara dia sebelum ini telah mendakwa bahawa perang dengan Iran akan berakhir selepas pilihan raya pertengahan penggal di negara ini.