Mokhber: Trump selepas menangkap dron Amerika akan memahami dengan kekuatan apa dia berhadapan

Menurut laporan agensi berita Abna, penasihat Pemimpin Tertinggi Revolusi, dengan menerbitkan pos di salah satu rangkaian sosial, menulis: Pada awal dekad sembilan puluhan Iran menguasai RQ-170 dan kurang daripada satu dekad kemudian menjadi kuasa utama dalam bidang dron dunia.

Beliau menambah: Kini dron Amerika boleh menjadi peluang untuk lonjakan baharu dalam sistem autonomi. Eloklah Trump sebelum memecat jeneral-jeneral berpengalaman Pentagon bertanya kepada mereka dengan siapa dia berhadapan.