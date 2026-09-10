Baghai: Pembohongan Setiausaha Negara AS tidak boleh menggantikan realiti

Menurut laporan agensi berita Abna, Ismail Baghai, sebagai reaksi terhadap dakwaan tidak berasas Setiausaha Negara AS tentang campur tangan Iran dalam isu Yaman, menulis di halaman peribadinya:

«Pembohongan Marco Rubio tidak boleh menggantikan realiti. Ansarullah adalah pelaku bebas yang membuat keputusan sendiri; ia tidak menerima arahan daripada sesiapa pun dan bukan merupakan wakil pihak lain.

Punca ketidakstabilan di rantau ini harus dicari dalam campur tangan ketenteraan AS dan dasar hegemoninya. Jika Washington benar-benar mahukan keamanan, ia hanya perlu mengambil satu langkah mudah: menamatkan niat jahat dan campur tangan yang mendestabilkan di rantau kami.

Keamanan di Yaman tidak dicapai dengan bom dan tekanan luar. Keamanan bermula dengan rundingan yang jujur berdasarkan peta jalan yang dipersetujui oleh pihak-pihak.»