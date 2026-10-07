Rubio: Selat Hormuz terbuka!

Menurut agensi berita Abna memetik Al-Jazeera, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika, mengklaim bahawa Washington tidak dapat menerima bahawa satu negara mempunyai kawalan ke atas laluan laut yang vital.

Rubio dalam sidang media di Yunani berkata harus ada laluan dan sumber yang pelbagai untuk bekalan tenaga dan Amerika tidak dapat menerima kebergantungan pada satu laluan laut tertentu.

Beliau untuk mempengaruhi krisis dan harga tenaga sejajar dengan pegawai negaranya mengklaim: Selat Hormuz terbuka dan jumlah minyak yang kini keluar melaluinya sama persis dengan jumlah yang keluar sebelum penutupannya.

Menteri Luar Negeri Amerika juga tanpa memperhatikan pengkhianatan dan tuntutan berlebihan negaranya terhadap Iran mengklaim: Iran tidak dapat memanfaatkan beberapa peluang untuk mencapai persetujuan dengan Washington tentang program nuklearnya.

Rubio mengklaim bahawa Iran tidak akan pernah mendapatkan senjata nuklear dan Teheran berusaha mengeluarkan tentera Amerika dari rantau ini; tindakan yang menurutnya Donald Trump, presiden Amerika, tidak akan menerima.

Beliau juga mengklaim bahawa Iran telah kehilangan kawalan penuh ke atas Selat Hormuz.

Kenyataan Menteri Luar Negeri Amerika ini muncul sementara harga bahan api dan tenaga di Amerika dan negara-negara Eropah mencapai rekod dan terus meningkat.