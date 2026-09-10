Perdana Menteri Iceland: Peta Trump tidak bermakna

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik Anadolu, Perdana Menteri Iceland dalam reaksi terhadap penerbitan peta oleh Donald Trump yang menunjukkan Iceland dan beberapa negara lain di bawah bendera Amerika, menggelarnya «menghina» dan «tidak masuk akal». Kerajaan Iceland sebelum ini juga telah memanggil duta besar Amerika untuk protes rasmi.

Kristrún Frostadóttir, Perdana Menteri Iceland berkata: Dari sudut pandangan saya, implikasi daripada apa yang kita lihat adalah tidak masuk akal.

Beliau menambah: Tiada apa-apa yang lucu atau biasa tentang gurauan mengenai kedaulatan negara.

Trump telah menerbitkan di rangkaian sosial Truth Social sebuah peta yang menunjukkan Amerika Syarikat, Kanada, Greenland, Iceland, Mexico, Amerika Tengah dan negara-negara Caribbean dengan warna bendera Amerika dan menamakan seluruh wilayah ini «Amerika Syarikat».

Frostadóttir berkata duta besar Amerika dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Iceland untuk menjadikannya sepenuhnya jelas bahawa dari sudut pandangan kami, tindakan ini sama sekali tidak boleh diterima.

Menteri Luar Negeri Iceland, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir juga menekankan sokongan negaranya terhadap Greenland dan rakyatnya dan berkata Reykjavik akan terus berdiri di sisi rakyat Greenland.

Beliau pada masa yang sama berkata Iceland ingin mengekalkan kerjasama dengan Amerika dalam bidang seperti perdagangan dan pertahanan. Perdana Menteri Iceland juga menekankan bahawa hubungan langsung kedua-dua negara setakat ini tidak menghadapi masalah serius, tetapi pos Trump tidak boleh dianggap remeh.