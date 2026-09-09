Ghalibaf mengejek Amerika berikutan pencapaian terbaru angkatan tentera negara kita!

Menurut laporan agensi berita ABNA, Mohammad Baqer Ghalibaf, Pengerusi Majlis Perundingan Islam, pada malam Selasa telah menyiarkan satu kiriman di salah satu laman sosial, dan dalam gambar tersebut beliau menulis dengan ironi bahawa robot bawah air pintar (UUV) tercanggih AS telah dihadang dan dirampas oleh angkatan laut IRGC.
9 September 2026 - 10:39
News ID: 1863471
Source: ABNA
Pengerusi Majlis Perundingan Islam, dengan menyiarkan satu gambar, menulis secara sinis bahawa robot bawah air pintar (UUV) paling canggih Amerika Syarikat telah dikejutkan dan ditangkap oleh angkatan laut IRGC.
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