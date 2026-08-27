Media AS: Populariti Trump Negatif di 47 Negeri

Menurut laporan agensi berita ABNA, MSN (yang dahulunya dikenali sebagai MSNBC), dalam satu laporan mengumumkan bahawa krisis populariti Presiden AS Donald Trump telah meningkat dengan mendadak di negeri-negeri yang menjadi tumpuan.

Berdasarkan pengumuman media ini, angka bersih populariti Donald Trump adalah negatif di 47 daripada 50 negeri AS pada malam pilihan raya pertengahan penggal Kongres negara itu.

Juga dalam laporan ini dinyatakan bahawa, angka bersih populariti Trump adalah negatif di semua negeri yang tahun ini pilihan raya Senat di dalamnya sengit dan kompetitif.

Ini berlaku manakala Reuters sebelum ini telah melaporkan bahawa keputusan tinjauan pendapat baharu menunjukkan bahawa tahap sokongan rakyat Amerika terhadap perang yang berterusan dengan Iran telah mencapai tahap terendah sejak permulaan konflik dan jatuh kepada 31%; manakala angka ini pada bulan Mac ialah 37% dan pada awal bulan ini ialah 34%.

Tinjauan pendapat yang dijalankan oleh agensi berita Reuters dan laman web Ipsos mengaitkan penurunan ini dengan penurunan ketara sokongan Republikan terhadap perang; sehingga di kalangan penyokong Trump hanya 69% daripada mereka yang bersetuju dengan kesinambungan operasi ketenteraan. Angka ini pada bulan Mac ialah 77%.

Pada masa yang sama, Trump bimbang tentang kesan buruk daripada perang ini terhadap imej awamnya, kerana kebimbangan tentang pemanjangan konflik semakin meningkat, dan 83% rakyat Amerika percaya bahawa perang akan berterusan untuk tempoh yang lama.