Kesyahidan 4 Rakyat Palestin di Utara Semenanjung Gaza

Menurut laporan Agensi Berita ABNA memetik agensi berita Shihab, dron rejim Zionis mensasarkan sebilangan orang awam berhampiran sekolah-sekolah "Abu Hussein" yang berfungsi sebagai tempat penempatan pelarian Palestin di kem Jabalia.

Berdasarkan laporan ini, dalam serangan ini setakat ini empat orang awam Palestin telah syahid dan beberapa yang lain cedera.

Mereka yang cedera dan mayat para syuhada dari serangan ini telah dipindahkan ke Hospital Shifa.

Rejim Zionis sejak berlakunya gencatan senjata di Gaza, telah berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan meneruskan pencerobohannya terhadap Semenanjung Gaza.