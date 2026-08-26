Senator AS: Perang Menentang Iran Tidak Berfaedah dan Menyalahi Undang-Undang

Menurut laporan Agensi Berita ABNA memetik Al-Mayadeen, Chris Van Hollen, Senator Demokrat AS, menegaskan: Trump secara terang-terangan mengeksploitasi perang haram menentang Iran.

Beliau menambah: Trump terus mengeksploitasi penderitaan rakyat Amerika, termasuk kesan daripada perang yang tidak berfaedah menentang Iran.

Beberapa jam sebelumnya, Senator Amerika yang lain, Bernie Sanders, menulis di media sosial X: "Ada sebab mengapa status kita di dunia semakin merosot. Trump pada masa yang sama terlibat dalam perang dengan Iran, perang perdagangan dengan Kanada, dan perang dingin dengan China, dan pada masa yang sama memburukkan lagi krisis dengan memperkasakan Benjamin Netanyahu."