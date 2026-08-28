Menurut laporan agensi berita "Abna" yang memetik "RIA Novosti", Lin Jian, jurucakap Kementerian Luar Negeri China, sebagai respons kepada kenyataan pegawai AS tentang mengenakan sekatan terhadap Beijing kerana perdagangan dengan Tehran, berkata: mengenai situasi di Iran, kami sentiasa berpendapat bahawa dialog dan rundingan adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah.

Beliau menekankan bahawa pendirian China terhadap sekatan sepihak dan tidak sah adalah konsisten dan jelas.

Alexei Pushkov, ahli jawatankuasa perundangan perlembagaan Majlis Persekutuan Rusia, juga dalam perkara yang sama berkata: AS sentiasa mengugut negara-negara lain; ugutan yang akhirnya akan memudaratkan negara itu sendiri.

Merujuk kepada kegagalan ugutan Trump tentang memusnahkan tamadun Iran sekiranya negara itu tidak menyerah, beliau menambah: hasil daripada pendekatan ini adalah jelas dan boleh menyebabkan hubungan AS dengan banyak negara menjadi lebih teruk.

Ramai pakar berpendapat bahawa sekatan kembali seperti bumerang kepada negara-negara yang mengenakan sekatan, dan menyebabkan kenaikan harga serta peningkatan kos tenaga dan barangan serta perkhidmatan lain di negara-negara tersebut.