Pertubuhan Maritim Antarabangsa: 6,000 Anak Kapal Terlantar di Selat Hormuz

Menurut laporan agensi berita "Abna", "CBS News" memetik Arsenio Dominguez, Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa, menulis: hampir 6,000 anak kapal di atas 400 buah kapal terlantar di Selat Hormuz.

Beliau menambah: peperangan masih menyebabkan gangguan besar dalam rantaian bekalan penting.

Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa memberi amaran tentang kesan global gangguan rantaian bekalan sekiranya keadaan semasa di Selat Hormuz berterusan.

Walaupun Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa dan pegawai-pegawai lain dari badan maritim khusus mengakui bahawa Selat Hormuz ditutup, Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, berpendapat bahawa dengan menghantar mesej di media sosial dan mengisytiharkan selat ini terbuka, beliau boleh membukanya semula.

Sergei Lavrov, Menteri Luar Rusia, hari ini sebagai respons kepada mesej Trump tentang keterbukaan Selat Hormuz berkata: Selat Hormuz terbuka sepenuhnya sebelum pencerobohan AS dan Israel terhadap Iran, dan isu mengenakan caj untuk melintasi laluan air ini tidak dibangkitkan selagi AS dan Israel belum memulakan pengembaraan.