Sheikh Naim Qassem: Perpaduan Islam Bermaksud Menumpukan Perhatian Kepada Musuh Sebenar Ummah Islam

Menurut laporan agensi berita "Abna" yang memetik "Al-Manar", Sheikh Naim Qassem dalam ucapannya sempena Maulid Nabi Muhammad SAW dan Minggu Perpaduan Islam berkata: perpaduan Islam yang diingini ialah perpaduan yang membawa kepada kekuatan umat Islam dan merealisasikan perpaduan serta kerjasama antara mereka, terutamanya antara negara-negara dan bangsa-bangsa. Perpaduan Islam yang diingini ialah membebaskan ummah Islam daripada perhambaan dan keterasingan, serta menangani perpecahan dan halangan mazhab, agama dan politik.

Setiausaha Agung Hizbullah Lubnan menekankan: perpaduan Islam yang diingini ialah menangani projek-projek Amerika dan Israel untuk memecah-belah dan menyemai fitnah yang bertujuan membahagikan rantau kita. Perpaduan Islam bermaksud menumpukan perhatian kepada musuh sebenar ummah Islam dan mengatasi perbezaan dalaman.

Sheikh Naim Qassem menjelaskan: perpaduan Islam mempunyai dua hasil: pertama, untuk mencegah perpecahan dan bersatu; kedua, meluaskan perpaduan ini kepada perpaduan nasional dan kemanusiaan. Hasil kedua ialah kita akan bersatu di sekitar isu utama Palestin yang menunjukkan masa depan seluruh rantau ini.

Beliau menyatakan: perjuangan Palestin bukanlah isu mazhab, tetapi merupakan perjuangan Islam, nasional, Arab dan kemanusiaan. Kami menyeru negara-negara Arab dan Islam serta bangsa-bangsa mereka supaya bersatu dan tidak duduk diam sementara musuh memasuki rantau kita dan saudara-saudara mereka menderita.

Beliau menambah: sudah tiba masanya rantau kita menjadi aman melalui persefahaman antara negara-negarnya, dan keangkuhan diakhiri.