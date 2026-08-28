Serangan Pengganas Tel Aviv terhadap Jenin di Tebing Barat: 3 Orang Syahid

Menurut laporan agensi berita "Abna" yang memetik agensi "Shihab", tentera rejim Zionis hari ini, Jumaat, mendakwa bahawa dalam serangan pengganasnya di bandar Jenin yang terletak di Tebing Barat, ia menyasarkan sekumpulan pejuang Palestin.

Rejim Zionis ini juga mendakwa bahawa dalam serangan semalam (Khamis), ia membunuh dua orang komander gerakan Hamas dan Jihad Islam dalam dua serangan di Jaluran Gaza.

Tentera rejim Zionis selepas serangan menghantar lebih ramai tentera ke lokasi serangan di Jenin yang terletak di utara Tebing Barat.

Menurut berita yang kemudiannya diterbitkan, tiga orang telah syahid dalam serangan pengganas ini, dan rejim Zionis menghalang pasukan penyelamat daripada tiba dan memberikan bantuan.

Perdana Menteri rejim Zionis selepas pembunuhan ini mendakwa bahawa tentera pendudukan Palestin telah menggagalkan rancangan serangan terhadap rejim ini di Jenin.