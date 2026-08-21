  1. Home
  2. perkhidmatan
  3. Iran

Leftenan Jeneral Abdollahi: Respons Iran terhadap ancaman baharu musuh adalah menghancurkan

21 Ogos 2026 - 23:00
News ID: 1855284
Source: ABNA
Leftenan Jeneral Abdollahi: Respons Iran terhadap ancaman baharu musuh adalah menghancurkan

Ketua Staf Am Angkatan Tentera Iran dalam mesej kepada pemangku Menteri Pertahanan berkata: "Sebarang kesilapan pengiraan dan sebarang ancaman konvensional dan baharu daripada musuh akan mendapat respons yang revolusioner, menghancurkan, menyebabkan penyesalan, dan merosakkan."

Menurut agensi berita "Abna", Ketua Staf Am Angkatan Tentera dalam mesej kepada pemangku Menteri Pertahanan sempena 31 Ogos – Hari Industri Pertahanan – berkata: "Sebarang kesilapan pengiraan dan sebarang ancaman konvensional dan baharu daripada musuh akan menghadapi respons-respons yang revolusioner, menghancurkan, menyebabkan penyesalan, dan merosakkan."

Your Comment

You are replying to: .
captcha