Leftenan Jeneral Abdollahi: Respons Iran terhadap ancaman baharu musuh adalah menghancurkan

Menurut agensi berita "Abna", Ketua Staf Am Angkatan Tentera dalam mesej kepada pemangku Menteri Pertahanan sempena 31 Ogos – Hari Industri Pertahanan – berkata: "Sebarang kesilapan pengiraan dan sebarang ancaman konvensional dan baharu daripada musuh akan menghadapi respons-respons yang revolusioner, menghancurkan, menyebabkan penyesalan, dan merosakkan."