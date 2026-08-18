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Araghchi: Rakan-rakan Kurd kita hendaklah berwaspada terhadap muslihat bendera palsu

18 Ogos 2026 - 12:37
News ID: 1853966
Source: ABNA
Araghchi: Rakan-rakan Kurd kita hendaklah berwaspada terhadap muslihat bendera palsu

Menteri Luar Negeri, sebagai respons terhadap berita serangan yang tidak bijak ke atas pejabat Perdana Menteri Barzani, menegaskan: "Rakan-rakan Kurd kita hendaklah berwaspada terhadap muslihat bendera palsu yang direka bentuk untuk menimbulkan perselisihan antara jiran."

Menurut laporan agensi berita ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kita, menulis di akaun media sosialnya: "Tiada apa-apa yang membenarkan serangan yang tidak bijak ke atas pejabat Perdana Menteri Barzani. Rakan-rakan Kurd kita hendaklah berwaspada terhadap muslihat bendera palsu yang direka bentuk untuk menimbulkan perselisihan antara jiran."

Beliau menambah: "Kami menyokong rakan-rakan Kurd kami menentang Saddam dan ISIS, dan kami berterima kasih atas keselamatan yang mereka sediakan di sempadan kami."

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