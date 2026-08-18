Araghchi: Rakan-rakan Kurd kita hendaklah berwaspada terhadap muslihat bendera palsu

Menurut laporan agensi berita ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri negara kita, menulis di akaun media sosialnya: "Tiada apa-apa yang membenarkan serangan yang tidak bijak ke atas pejabat Perdana Menteri Barzani. Rakan-rakan Kurd kita hendaklah berwaspada terhadap muslihat bendera palsu yang direka bentuk untuk menimbulkan perselisihan antara jiran."

Beliau menambah: "Kami menyokong rakan-rakan Kurd kami menentang Saddam dan ISIS, dan kami berterima kasih atas keselamatan yang mereka sediakan di sempadan kami."