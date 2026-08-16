Reuters: Pegawai Hamas Menyertai Mesyuarat dengan Kushner dan Mladenov

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Al Jazeera, Reuters memetik sumber diplomatik menyatakan: Jared Kushner, menantu Trump, bertemu di Kaherah dengan pengantara dari Mesir, Qatar dan Turki bagi memajukan rancangan Trump mengenai Gaza.

Berdasarkan ini, Reuters meneruskan dengan memetik sumber diplomatik: pegawai Hamas hadir dalam beberapa mesyuarat pengantara di Kaherah serta dalam sesi dengan Kushner dan Mladenov (Nikolay Mladenov – utusan khas PBB dalam proses perdamaian Asia Barat dan pengerusi Majlis Perdamaian untuk Gaza).

Di pihak lain, laman web Axios mendakwa memetik sumber yang mengetahui: tujuan pertemuan Kushner dengan pimpinan Hamas di Mesir adalah untuk menukar komitmen gerakan ini dalam bidang pelucutan senjata kepada langkah-langkah praktikal! Esok Isnin, Kushner akan berbincang dengan Netanyahu mengenai tindakan balas yang harus dilakukan oleh (rejim) Israel.

Sebelum ini telah diumumkan bahawa Jared Kushner, menantu dan utusan Presiden AS Donald Trump, akan bertemu dengan wakil-wakil Hamas dengan kehadiran pengantara dari Mesir, Turki dan Qatar.

Sumber-sumber yang mengetahui mendakwa bahawa tujuan pertemuan ini adalah untuk mengelakkan perjanjian Gaza daripada runtuh.