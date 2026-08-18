Menurut laporan agensi berita ABNA, Le Monde melaporkan bahawa kawasan Timur Tengah sentiasa menjadi penentu dan ukuran prestasi presiden-presiden AS, dan dalam kes Trump, prestasi ini tidak memuaskan dan tidak mempunyai tindakan yang terancang.

Menurut laporan ini, penghuni Rumah Putih ini telah menyampaikan rekod yang penuh dengan kegagalan dalam masa kurang daripada dua tahun. Dalam konteks ini, secara khusus boleh merujuk kepada penghasutan perang AS dan rejim Zionis terhadap Iran, kerana hasil perang ini bertentangan sepenuhnya dengan kehendak Washington untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuannya, dan akhirnya membawa kepada krisis penutupan Selat Hormuz dan penarikan diri AS.

Le Monde juga merujuk kepada tekanan dari negara-negara Arab Teluk Parsi di samping kebimbangan tentang pengurangan simpanan persenjataan AS, yang memainkan peranan dalam penarikan diri Trump daripada ancamannya untuk menyerang Iran semula. Penarikan diri ini melemahkan kedudukan AS sebagai apa yang dipanggil penjamin keselamatan rantau ini dan mendorong Arab Saudi, Pakistan dan Turki untuk menandatangani perjanjian trilateral. Tindakan ini menunjukkan penurunan kepercayaan negara-negara rantau ini terhadap AS.

Mengenai Palestin, Trump juga berhadapan dengan krisis lain. Beliau gagal memaksa tentera Zionis berundur dari Semenanjung Gaza, dan perkara ini menyukarkan pelaksanaan rancangan Trump untuk pembinaan semula Gaza. Presiden AS dengan memansuhkan sekatan terhadap peneroka ekstrem menunjukkan bahawa polisinya di Timur Tengah adalah bercanggah.