Amaran Keras Ahli Majlis Politik Tertinggi Yaman kepada Riyadh

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Al-Masirah, Abdulaziz bin Habtur, ahli Majlis Politik Tertinggi Yaman, dengan memberi amaran tentang kesinambungan gerakan ketenteraan dan percubaan untuk memaksakan persamaan baru di negara ini, mengisytiharkan bahawa sebarang tindakan ke arah ini akan menghadapi tindak balas yang perlu untuk melindungi Yaman, keselamatan dan kedaulatannya.

Bin Habtur, merujuk kepada kesinambungan gerakan Arab Saudi, menganggap langkah-langkah ini sebagai sebahagian daripada proses peningkatan ketegangan dan berkata: «Sebelum ini juga telah dikenakan tekanan ekonomi dan politik serta sekatan ketat terhadap Yaman; perkara yang menunjukkan bahawa pilihan peningkatan ketegangan masih kekal di atas meja.»

Beliau juga memberi amaran tentang percubaan untuk memindahkan konflik ke dalam Yaman melalui pasukan dan kumpulan tempatan dan menekankan: «Penggunaan alat-alat ini tidak akan menghilangkan tanggungjawab Arab Saudi terhadap akibat tindakan sedemikian.»

Ahli Majlis Politik Tertinggi Yaman menegaskan: «Tidak boleh diterima bahawa wilayah Yaman menjadi medan terbuka untuk konflik dan pertembungan, manakala tanah dan kepentingan Arab Saudi kekal selamat daripada kesan pertembungan ini.»