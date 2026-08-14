Ebrahim Azizi: Ketidakstabilan serantau akan berhadapan dengan respons tegas Iran

Menurut laporan agensi berita ABNA, Ebrahim Azizi, Naib Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Nasional dan Dasar Luar Parlimen, menulis di akaunnya di salah satu media sosial: «Selagi anda tunduk kepada musuh-musuh Islam, kedaulatan anda akan terancam dan martabat nasional anda akan lemah».
Beliau menambah: «Sebarang ketidakstabilan serantau yang timbul daripada kebergantungan kepada pengaruh asing, pasti akan mencetuskan respons tegas dan muktamad dari Iran».
14 Ogos 2026 - 15:10
News ID: 1852433
Source: ABNA
Naib Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Nasional dan Dasar Luar Parlimen menulis di akaunnya: «Sebarang ketidakstabilan serantau yang berpunca daripada bergantung kepada pengaruh asing, akan berhadapan dengan respons tegas Iran».
Menurut laporan agensi berita ABNA, Ebrahim Azizi, Naib Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Nasional dan Dasar Luar Parlimen, menulis di akaunnya di salah satu media sosial: «Selagi anda tunduk kepada musuh-musuh Islam, kedaulatan anda akan terancam dan martabat nasional anda akan lemah».
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