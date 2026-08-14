Ebrahim Azizi: Ketidakstabilan serantau akan berhadapan dengan respons tegas Iran

Menurut laporan agensi berita ABNA, Ebrahim Azizi, Naib Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Nasional dan Dasar Luar Parlimen, menulis di akaunnya di salah satu media sosial: «Selagi anda tunduk kepada musuh-musuh Islam, kedaulatan anda akan terancam dan martabat nasional anda akan lemah».

Beliau menambah: «Sebarang ketidakstabilan serantau yang timbul daripada kebergantungan kepada pengaruh asing, pasti akan mencetuskan respons tegas dan muktamad dari Iran».