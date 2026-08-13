Ta'eb: Percubaan AS untuk Agresi Baru di Selat Hormuz Gagal

Menurut laporan agensi berita Abna, Hojjatul-Islam wal-Muslimin Hossein Ta'eb, ketua baru Pertubuhan Basij, pagi ini telah berkunjung ke bandar suci Qom untuk bertemu dengan marja' taklid Syiah dan ulama.

Dalam pertemuannya dengan Ayatollah Seyyed Ahmad Khatami, ahli Majlis Pakar Kepimpinan dan imam Jumaat sementara Tehran, beliau menyatakan: «Dalam upacara pemakaman agung pemimpin syahid di Iraq, dengan penyertaan luas rakyat Iraq, kuasa serantau kami telah ditunjukkan.»

Beliau menambah: «Orang Amerika menyaksikan kuasa Revolusi Islam dalam upacara pemakaman ini, dan rakyat Iraq juga menyatakan bahawa mereka tidak menyangka bahawa seramai ini orang ramai akan hadir dalam upacara ini.»

Ketua Pertubuhan Basij berkata: «Musuh-musuh menyedari bahawa mereka tidak dapat mengira populariti seseorang di kalangan bangsanya dan bangsa-bangsa di rantau ini dengan sebarang formula, dan populariti ini telah ditunjukkan dengan baik kepada dunia.»

Beliau menyatakan: «Untuk memecahkan formula-formula ini, mereka sekali lagi melancarkan peperangan lain di Selat Hormuz dan berusaha untuk melakukan agresi baru, tetapi dengan izin Tuhan, orang Amerika yang mendakwa bahawa Iran tidak mempunyai sama ada tentera udara mahupun tentera laut, sekali lagi gagal.»

Ta'eb berkata: «Hari ini anda melihat bahawa Selat Hormuz berada di bawah pengurusan dan kawalan Republik Islam, dan negara kita meneruskan perjalanannya dalam keselamatan sepenuhnya.»