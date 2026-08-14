Pencemaran minyak di pesisir Pulau Qeshm berpunca daripada kesan pencerobohan tentera asing di rantau ini

Menurut laporan agensi berita ABNA, Kazem Gharibabadi, Timbalan Menteri Luar Negeri bagi hal ehwal undang-undang dan antarabangsa, menulis di akaunnya di salah satu media sosial: «Pencemaran minyak di pesisir Pulau Qeshm berpunca daripada pencerobohan tentera asing di kawasan tersebut».

Beliau menambah: «Kerosakan alam sekitar sebegini di pesisiran Iran di Teluk Parsi, semakin menyerlahkan keperluan bagi Iran sebagai negara pantai untuk mendefinisikan dan melaksanakan mekanisme pengurusan Selat Hormuz».