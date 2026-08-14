Menurut laporan agensi berita ABNA, Kazem Gharibabadi, Timbalan Menteri Luar Negeri bagi hal ehwal undang-undang dan antarabangsa, menulis di akaunnya di salah satu media sosial: «Pencemaran minyak di pesisir Pulau Qeshm berpunca daripada pencerobohan tentera asing di kawasan tersebut».
Beliau menambah: «Kerosakan alam sekitar sebegini di pesisiran Iran di Teluk Parsi, semakin menyerlahkan keperluan bagi Iran sebagai negara pantai untuk mendefinisikan dan melaksanakan mekanisme pengurusan Selat Hormuz».
Pencemaran minyak di pesisir Pulau Qeshm berpunca daripada kesan pencerobohan tentera asing di rantau ini
14 Ogos 2026 - 15:10
News ID: 1852432
Source: ABNA
Timbalan Menteri Luar Negeri bagi hal ehwal undang-undang dan antarabangsa menulis di akaunnya: «Pencemaran minyak di pesisir Pulau Qeshm adalah akibat daripada pencerobohan tentera asing di rantau ini».
Menurut laporan agensi berita ABNA, Kazem Gharibabadi, Timbalan Menteri Luar Negeri bagi hal ehwal undang-undang dan antarabangsa, menulis di akaunnya di salah satu media sosial: «Pencemaran minyak di pesisir Pulau Qeshm berpunca daripada pencerobohan tentera asing di kawasan tersebut».
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