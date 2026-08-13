Gerakan Ansar Allah: Perang Saudara di Yaman Tidak Mungkin Berlaku

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik Al-Masirah, salah seorang ahli kanan gerakan Ansar Allah menolak kemungkinan berlakunya sebarang perang saudara di negara ini dan menegaskan bahawa perang semasa di Yaman adalah menentang Arab Saudi dan tentera upahannya.

«Mohammed al-Farrah» menulis dalam mesej di rangkaian sosial X: «Pertempuran kami adalah menentang Saudi yang merupakan musuh kami, dan setiap peluru yang dilepaskan dari mana-mana pihak dalam pertempuran ini, tanggungjawabnya terletak pada Saudi.»

Beliau menambah: «Tiada perang saudara Yaman; perang adalah antara Yaman dan Saudi, dan pengeboman menyasarkan perhimpunan Saudi. Walaupun musuh Saudi mengisytiharkan gencatan senjata pura-pura, selagi dia terus menggerakkan pasukannya dan mahu memaksakan perwalian ke atas Yaman, realiti pertembungan tidak akan berubah.»

Mohammed al-Farrah menegaskan: «Haluan perang kami akan kekal menentang pencerobohan Saudi, dan peluru berpandu kami juga akan terus menyasar kemudahan Arab Saudi, dan kami bersedia untuk menghadapi sebarang pencerobohan yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau pasukan-pasukannya yang digerakkan di Yaman.»