Perundingan Telefon Menteri Luar Pakistan dan Turki mengenai Perkembangan Serantau

Menurut laporan agensi berita ABNA yang memetik portal maklumat Kementerian Luar Pakistan, Menteri Luar Pakistan dan Turki dalam hubungan telefon bersetuju bahawa dialog dan diplomasi kekal sebagai laluan terbaik untuk menangani cabaran serantau dan mengukuhkan keamanan serta kestabilan.

Muhammad Ishaq Dar, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Luar Pakistan, mengadakan perbualan telefon dengan Hakan Fidan, Menteri Luar Turki.

Menurut kenyataan Kementerian Luar Pakistan, dalam perbualan telefon ini, kedua-dua menteri luar telah berunding mengenai perkembangan terkini di rantau ini dan menegaskan komitmen mereka untuk mengukuhkan lagi kerjasama dalam bidang-bidang yang menjadi kepentingan dan manfaat bersama.

Menteri Luar Pakistan dan Turki juga bersetuju bahawa dialog dan diplomasi kekal sebagai laluan terbaik untuk menangani cabaran serantau dan mengukuhkan keamanan serta kestabilan.