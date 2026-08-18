PBB: 186 Pekerja Bantuan Tewas di Gaza Tahun Lalu

Menurut laporan agensi berita ABNA yang memetik RT, Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan (OCHA) mengumumkan bahawa pada tahun 2025, seramai 350 pekerja bantuan dan kakitangan bidang kemanusiaan telah terbunuh di seluruh dunia, dengan 186 daripada mereka berada di Semenanjung Gaza.

Pejabat tersebut dalam satu kenyataan mengumumkan bahawa tahun lalu mencatat rekod baharu yang menyedihkan dari segi keganasan terhadap kakitangan kemanusiaan, dan jumlah kakitangan yang terbunuh, cedera atau diculik pada tahun 2025 secara keseluruhannya mencecah 907 orang.

Data menunjukkan bahawa Semenanjung Gaza mencatat jumlah korban tertinggi dalam kalangan kakitangan kemanusiaan, di mana pada tahun 2025, seramai 186 pekerja bantuan dan kakitangan bidang kemanusiaan terbunuh di wilayah ini.

Statistik ini direkodkan pada ketika organisasi kemanusiaan masih beroperasi di dalam wilayah ini dalam keadaan yang sangat sukar, dan menghadapi cabaran keselamatan dan logistik yang meluas; cabaran yang mengganggu proses bantuan dan penyaluran pertolongan kepada penduduk yang terjejas.