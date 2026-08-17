Yahya Sari: Kami Membakar Kapal Perang Musuh Saudi

Menurut laporan agensi berita ABNA yang memetik Al-Masirah, Yahya Sari, jurucakap angkatan tentera Yaman, mengumumkan: «Kami menyasarkan sebuah kapal perang musuh Saudi bersama dengan empat bot tentera yang mengiringinya di Laut Merah di hadapan pantai Al-Mukha.»

Beliau menambah: «Serangan ini tepat dan langsung, dengan beberapa peluru berpandu balistik. Operasi ini mengakibatkan kapal terbakar sepenuhnya, beberapa bot tenggelam, dan bot-bot lain terbakar.»

Yahya Sari menekankan: «Kami memantau dengan teliti semua pergerakan dan penumpukan musuh Saudi dan akan menyasarkan pergerakan serta penumpukan ini sama ada di darat mahupun di laut. Selain itu, persamaan "sekatan menentang sekatan" akan berterusan, dan semua pusat penumpukan tentera musuh akan disasarkan di mana sahaja mereka berada.»

Jurucakap angkatan tentera Yaman juga mengumumkan: «Kami menyasarkan gudang senjata yang berkaitan dengan penumpukan musuh Saudi di pusat tentera Sahn al-Jinn di Marib dengan beberapa dron dan membakarnya.»