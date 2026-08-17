Araghchi Tekankan Pendirian Iran dalam Menyokong Keselamatan, Kestabilan dan Ketuanan Wilayah Iraq

Menurut laporan agensi berita ABNA, Fuad Hussein, Menteri Luar Negeri Iraq, dalam hubungan telefon dengan Seyyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, telah berbincang dan bertukar pandangan mengenai perkembangan terkini di rantau ini dan isu-isu kepentingan bersama.

Dalam perbualan ini, Araghchi dengan merujuk kepada pendirian asas Republik Islam Iran dalam menyokong keselamatan, kestabilan dan ketuanan wilayah Iraq, menekankan keperluan kewaspadaan terhadap tindakan pengganas, termasuk serangan ke atas pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan Iraq, dan konspirasi yang boleh menjejaskan hubungan persahabatan dan persaudaraan antara kedua-dua negara.

Kedua-dua pihak juga dalam hubungan telefon ini menekankan kepentingan mengekalkan keselamatan dan kestabilan sempadan bersama dan keperluan mengukuhkan kerjasama dan penyelarasan antara kedua-dua negara bagi mencegah sebarang ketidakamanan dan ancaman terhadap keselamatan sempadan.