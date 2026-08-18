Pengakuan Akhbar Ibrani tentang Gelombang Besar Pelarian Zionis dari Tanah Pendudukan

Menurut laporan agensi berita ABNA yang memetik Al Jazeera, sementara Perdana Menteri rejim Zionis membanggakan "pencapaiannya" di rantau ini, statistik penghijrahan Zionis dari tanah pendudukan menunjukkan realiti yang sama sekali berbeza; krisis dalaman yang teruk serentak dengan peningkatan peperangan di pelbagai front.

Akhhbar Ibrani Maariv melaporkan bahawa statistik yang dikeluarkan oleh pusat penyelidikan parlimen rejim Zionis menunjukkan bahawa bilangan Zionis yang kembali ke tanah pendudukan dalam beberapa tahun kebelakangan ini menyaksikan penurunan sebanyak 53%.

Menurut laporan ini, ratusan ribu Zionis telah meninggalkan tanah pendudukan dan tidak kembali ke rantau ini. Proses pelarian dari tanah pendudukan ini bermula pada tahun 2023.

Dalam laporan ini dinyatakan bahawa membuat keputusan tentang kembali ke tanah pendudukan adalah sukar di tengah cabaran ekonomi dan sosial. Mereka yang kembali tidak dapat dengan mudah mencari pekerjaan dengan gaji yang sesuai, dan proses penstabilan status isteri bukan Israel di tanah pendudukan mengambil masa sehingga tujuh tahun.