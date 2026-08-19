CNN: Trump Tidak Puas Iran Tidak Menyerah pada Tuntutannya

Menurut laporan agensi berita ABNA, CNN memetik sumber yang mengetahui melaporkan bahawa Presiden AS Donald Trump telah mengarahkan utusan-utusan kanannya untuk menghentikan perbincangan dengan Iran.

CNN dengan merujuk kepada kenyataan seorang pegawai AS mengumumkan bahawa Donald Trump telah meminta utusan-utusan kanannya untuk menghentikan rundingan mereka dengan Tehran.

CNN juga menambah dengan memetik sumber: Pegawai AS telah memberitahu sekutu-sekutu mereka bahawa mereka sedang mengubah strategi dan berhasrat untuk mengambil proses "penyesakan berperingkat" terhadap Iran.

Rangkaian ini juga melaporkan dengan memetik pegawai AS: Trump tidak puas dengan ketidaksediaan Tehran untuk bertindak balas terhadap tuntutannya dan mahu menunggu sehingga pemimpin Iran menunjukkan kesediaan baharu untuk mencapai persetujuan yang dicarinya.

Pegawai AS juga menekankan: Dijangkakan bahawa sekatan yang sangat keras dan berat akan dikenakan terhadap Iran tidak lama lagi.