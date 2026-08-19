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CNN: Trump Tidak Puas Iran Tidak Menyerah pada Tuntutannya

19 Ogos 2026 - 11:47
News ID: 1854431
Source: ABNA
CNN: Trump Tidak Puas Iran Tidak Menyerah pada Tuntutannya

Pegawai Amerika berkata bahawa Presiden Donald Trump tidak puas kerana Iran tidak menyerah kepada tuntutannya.

Menurut laporan agensi berita ABNA, CNN memetik sumber yang mengetahui melaporkan bahawa Presiden AS Donald Trump telah mengarahkan utusan-utusan kanannya untuk menghentikan perbincangan dengan Iran.

CNN dengan merujuk kepada kenyataan seorang pegawai AS mengumumkan bahawa Donald Trump telah meminta utusan-utusan kanannya untuk menghentikan rundingan mereka dengan Tehran.

CNN juga menambah dengan memetik sumber: Pegawai AS telah memberitahu sekutu-sekutu mereka bahawa mereka sedang mengubah strategi dan berhasrat untuk mengambil proses "penyesakan berperingkat" terhadap Iran.

Rangkaian ini juga melaporkan dengan memetik pegawai AS: Trump tidak puas dengan ketidaksediaan Tehran untuk bertindak balas terhadap tuntutannya dan mahu menunggu sehingga pemimpin Iran menunjukkan kesediaan baharu untuk mencapai persetujuan yang dicarinya.

Pegawai AS juga menekankan: Dijangkakan bahawa sekatan yang sangat keras dan berat akan dikenakan terhadap Iran tidak lama lagi.

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