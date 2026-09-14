Austria dengan membatalkan visa «Mohammad Eslami» melanggar perjanjian ibu pejabat Agensi

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik TASS, «Mikhail Ulyanov» wakil tetap Rusia di organisasi antarabangsa di Vienna, menganggap pembatalan visa «Mohammad Eslami» naib presiden dan ketua Organisasi Tenaga Atom Iran oleh Austria sebagai pelanggaran kewajipan negara ini terhadap Agensi Tenaga Atom Antarabangsa dan juga menyebut usaha Britain, Perancis dan Jerman untuk mengaktifkan mekanisme kembalinya sekatan Majlis Keselamatan terhadap Iran sebagai tidak mempunyai kesahihan undang-undang.

Ulyanov semasa persidangan ketujuh puluh konferensi umum Agensi Tenaga Atom Antarabangsa, mengkritik keras keputusan pihak berkuasa Austria untuk membatalkan visa «Mohammad Eslami» untuk menyertai persidangan ini.

Ulyanov berkata negara-negara Barat telah melancarkan kempen «ketidakaturan visa» untuk menyelesaikan kiraan dengan negara-negara yang tidak mereka terima.

Wakil tetap Rusia di Vienna menegaskan bahawa Austria dengan tindakan ini telah secara nyata melanggar kewajipannya dalam perjanjian berkaitan penempatan ibu pejabat Agensi Tenaga Atom Antarabangsa dan pihak berkuasa negara ini tidak mempunyai asas sebenar untuk menghalang kemasukan ketua Organisasi Tenaga Atom Iran.

Beliau dalam bahagian lain ucapannya, menganggap usaha Britain, Perancis dan Jerman untuk mengaktifkan mekanisme kembalinya automatik sekatan sebelumnya Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu terhadap Iran dari sudut pandang undang-undang sebagai «tidak sah».

Ulyanov dengan merujuk resolusi 2231 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menegaskan bahawa peruntukan resolusi ini telah tamat pada 18 Oktober 2025 dan oleh itu usaha negara-negara Eropah untuk mengaktifkan mekanisme kembalinya sekatan tidak mempunyai asas undang-undang.