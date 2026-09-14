Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Al-Masira, sumber Barat menunjukkan kesempitan yang dialami Washington di Yaman.

Reuters melaporkan: Peningkatan konflik di Yaman telah menghadapkan Washington kepada dilema.

Media Barat ini mengumumkan: Washington berada di bawah tekanan untuk membantu Arab Saudi tetapi pada masa yang sama berusaha mengelak daripada perluasan perang yang mahal ke medan baru, dengan kata lain, skop perang tidak meluas.

Ini berlaku sementara beberapa jam sebelumnya, agensi berita rasmi Saudi melaporkan bahawa Mohammed bin Salman, putera mahkota dan perdana menteri Arab Saudi, hari ini Isnin menjadi tuan rumah Brad Cooper, komander CENTCOM di Jeddah.

Tentera upahan yang berkaitan dengan Arab Saudi di Yaman telah mengalami kekalahan teruk dan permintaan Riyadh untuk sokongan ketenteraan menghadapi penolakan Trump, dan beliau menolak Arab Saudi.

Saluran 12 televisyen rejim Zionis telah mengumumkan bahawa Arab Saudi telah meminta sokongan ketenteraan daripada Washington.

Berdasarkan laporan ini, Donald Trump, presiden Amerika Syarikat, menentang pelaksanaan serangan langsung terhadap Ansarallah.