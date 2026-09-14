Pengakuan Amerika Syarikat terhadap Penghalangan Kehadiran Mohammad Eslami di Vienna

Menurut laporan agensi berita ABNA, wakil Amerika Syarikat dalam ucapannya pada persidangan umum ketujuh puluh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa mengakui penghalangan kehadiran Mohammad Eslami, naib presiden dan ketua Organisasi Tenaga Atom Iran, di Vienna.

Beliau mendakwa: Amerika Syarikat membantah permohonan pengecualian, dan menurut peraturan Jawatankuasa Sekatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, bantahan ini menyebabkan penolakan permohonan oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Sementara kami memberi tumpuan kepada mencari penyelesaian diplomatik untuk cabaran yang timbul daripada program nuklear Iran, kami tidak dapat bersetuju dengan perjalanan seorang pegawai yang dikenakan sekatan PBB ke persidangan umum Agensi Tenaga Atom Antarabangsa; lebih-lebih lagi dalam keadaan tiada kerjasama bermakna daripada pihak Iran dalam pelaksanaan kewajipan perlindungan nuklear.

Wakil Amerika Syarikat juga dalam dakwaan tidak berasas berkata: penyertaan individu sedemikian dalam persidangan ini hanya akan membenarkan Iran, tanpa memberikan kerjasama yang munasabah, menggunakan peluang ini untuk memajukan matlamatnya; tindakan yang akan melemahkan kredibiliti Agensi Tenaga Atom Antarabangsa sebagai institusi yang bertanggungjawab untuk pengesahan program nuklear Iran dan secara langsung mengancam kepentingan keselamatan Amerika Syarikat dan rakan kongsi serantau mereka. Sementara itu, semasa tempoh tanggungjawab pegawai ini, aktiviti telah dijalankan di Iran yang tidak serasi dengan program nuklear yang semata-mata aman, dan inilah salah satu sebab namanya dimasukkan dalam senarai sekatan PBB.

Sementara itu, sebelum ini Reza Najafi, duta besar dan wakil tetap Iran di Vienna, juga dalam persidangan yang sama menilai penghalangan kehadiran Eslami sebagai pelanggaran hak Iran dan kewajipan negara tuan rumah, dan menuntut tindakan pembetulan segera daripada Austria serta jaminan tidak berulangnya kejadian sedemikian.