Trump Mendakwa Memulakan Sekatan Ekonomi Berat terhadap Iran

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Al Jazeera, Donald Trump, Presiden AS, dalam kenyataan terbarunya menentang Iran mendakwa: «Hari ini saya mengumumkan operasi ekonomi paling dahsyat terhadap Iran – tindakan yang setakat ini belum pernah diambil terhadap mana-mana negara.»

Beliau mendakwa bahawa ini akan menjadi perang ekonomi dan pengasingan yang tidak pernah berlaku sebelum ini terhadap Iran.

Trump mendakwa: «Hari ini akan menjadi operasi ekonomi yang bernasib penting, seperti hari pendaratan di Normandia dalam Perang Dunia II.»

Trump merujuk kepada operasi pendaratan tentera Bersekutu di pantai Normandia pada 6 Jun 1944 dalam Perang Dunia II.

Presiden AS, yang setakat ini gagal merealisasikan mana-mana rancangannya untuk menyerahkan Iran, mendakwa: «Kami memerlukan sokongan semua sekutu kami bersama Amerika untuk mengasingkan dan mengalahkan ancaman Iran.»

Beliau mendakwa: «Penyeludupan minyak Iran, urus niaga barter, pertukaran wang tunai, syarikat pertukaran wang, rekod pendaftaran syarikat, dan syarikat cangkang mesti dihentikan.»

Trump mengisytiharkan: «Hari ini saya mengisytiharkan: mana-mana negara yang membenarkan institusi kewangan, syarikat, atau lapangan terbangnya menyediakan sebarang talian hayat kepada Iran, akan menghadapi akibat ekonomi yang besar.»

Walaupun Trump sendiri dengan melanggar janji berulang kali menghalang kemajuan dalam rundingan, beliau mendakwa: «Orang Iran tidak memanfaatkan peluang, dan Iran kini berada di hujung tanduk.»