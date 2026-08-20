Menlu Damsyik: Turki Tidak Akan Mendirikan Pangkalan Tentera di Syria

Menurut laporan agensi berita ABNA, «Asaad al-Shibani», Menteri Luar Negeri kerajaan sendiri Syria, dalam temu bual dengan portal berita «Axios» mengumumkan bahawa tiada rancangan untuk mewujudkan pangkalan Turki atau penempatan kehadiran tentera tetap negara itu di lapangan terbang Abu al-Zuhur [di wilayah Idlib di utara Syria].

Beliau menambah bahawa mengaitkan serangan udara Israel dengan kehadiran Turki di lokasi yang disasarkan, tidak selaras dengan keadaan sedia ada di lapangan.

Menteri Luar Negeri kerajaan sendiri Syria juga berkata bahawa tiada penumpuan tentera Turki di pangkalan ini dan lokasi tersebut sebenarnya sebahagian besarnya kosong.

Beliau menambah: saya telah menjelaskan kepada Israel bahawa kami tidak mempunyai sebarang kerjasama dengan Turki untuk pembinaan dan penumpuan tentera di pangkalan ini, tetapi Israel melakukan serangan.

Al-Shibani berkata: sebelum serangan Israel dan selepasnya, kami telah berhubung dengan pentadbiran Trump untuk menyampaikan pendirian Syria dan mencegah peningkatan ketegangan.

Beliau juga mengumumkan: kami telah berhubung dengan Israel walaupun sebelum serangan ini dan menjelaskan bahawa tiada rancangan untuk kehadiran tetap Turki di Abu al-Zuhur.

Menteri Luar Negeri kerajaan sendiri Syria pada akhirnya menekankan: tiada sebarang justifikasi untuk serangan Israel terhadap pangkalan udara Abu al-Zuhur.