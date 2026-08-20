Azizi: Bangsa Iran tidak akan membayar ufti dalam mempertahankan kepentingan nasional

Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Nasional dan Dasar Luar Parlimen, merujuk kepada rancangan Parlimen untuk menjamin keselamatan geopolitik rantau dan kepentingan strategik Selat Hormuz, berkata: angkatan tentera Republik Islam Iran memainkan peranan khas dalam melindungi keselamatan negara dan rantau.

Azizi, merujuk kepada negara-negara rantau dan syeikh-syeikh Arab di sekitar Teluk Parsi, berkata: kamu mesti memperjelaskan pendirian kamu terhadap Amerika Syarikat dan kehadiran ketenteraan negara itu; tidak boleh di satu pihak mencari keselamatan di bawah bayangan kehadiran AS, dan di pihak lain mendakwa mencapai keselamatan yang mampan.

Azizi dengan menyatakan bahawa keselamatan rantau mesti dijamin oleh negara-negara rantau sendiri dan tanpa bergantung kepada kuasa-kuasa asing, berkata: bangsa Iran dalam perjalanan mempertahankan kepentingan nasional dan keselamatannya, tidak akan membayar ufti.

Beliau menambah: bergantung kepada AS adalah seperti bergantung kepada dinding kertas; dinding yang akan runtuh di hadapan kehendak bangsa-bangsa dan perubahan-perubahan serantau.