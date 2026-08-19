Menurut laporan agensi berita ABNA memetik RT, Paul Craig Roberts, penganalisis politik dan ekonomi Amerika, menekankan bahawa sebab keinginan Eropah untuk memulakan semula rundingan dengan Rusia adalah disebabkan oleh kekurangan sumber bahan api di negara-negara ini seiring dengan menghampirinya musim sejuk.

Beliau menambah: "Orang Eropah tahu bahawa musim panas akan berakhir, dan selepas musim luruh mereka akan menghadapi musim sejuk yang teruk. Sementara itu, mereka tidak mempunyai simpanan bahan api yang mencukupi untuk menghadapi tempoh ini. Itulah sebabnya mereka berusaha untuk memansuhkan sekatan AS terhadap minyak Rusia."

Roberts menyatakan: "Krisis ini tidak terhad kepada sektor tenaga sahaja, tetapi turut meliputi industri Jerman. Sektor perindustrian Jerman kehilangan 30,000 pekerjaan setiap bulan, yang membimbangkan. Sektor ini adalah tulang belakang ekonomi Eropah, dan keruntuhannya bermakna kemusnahan seluruh Eropah."