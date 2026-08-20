Syeikh Al-Azhar Amaran: "Ada Serangan Budaya Masuk Rumah Anak Muda, Jauhkan Mereka Dari Agama!"

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Syeikh Al-Azhar, Dr. Ahmed al-Tayeb, memberi amaran keras mengenai serangan budaya yang semakin meluas menyasarkan belia Mesir dan seluruh dunia Arab, yang dikatakan bertujuan untuk merosakkan keseimbangan intelektual mereka dan menjauhkan mereka daripada isu-isu negara serta ummah.

Dalam satu kenyataan, beliau berkata bahawa masyarakat hari ini berhadapan dengan krisis besar yang sebahagiannya berpunca daripada kewujudan program dan arus tertentu yang memisahkan belia daripada akar budaya, agama, dan moral mereka.

"Ada usaha untuk menculik belia dari segi intelektual dan budaya, bertujuan untuk memusnahkan keseimbangan mereka dan melemahkan keupayaan mereka untuk membezakan antara yang baik dan yang jahat," tegasnya.

Syeikh Al-Azhar memberi amaran bahawa serangan budaya ini bukan sahaja berlaku di ruang awam, malah turut masuk ke dalam rumah dan mencapai bilik-bilik anak muda tanpa sebarang pengawasan. Katanya, keadaan ini boleh menjauhkan belia daripada isu-isu negara dan ummah mereka secara berperingkat.

"Keadaan ini mungkin menyebabkan sesetengah belia terlepas daripada identiti mereka dan menjadikan mereka mangsa mudah untuk gelombang kemerosotan moral serta kelemahan sistem nilai," tambahnya.

Dr. Ahmed al-Tayeb juga menegaskan bahawa Al-Azhar memberi perhatian yang besar dan komited untuk menyokong semua usaha yang membantu mengukuhkan kesedaran sosial serta memelihara sistem nilai dan moral dalam masyarakat.

Beberapa hari lalu, Syeikh Al-Azhar turut memberi amaran mengenai pengabaian sesetengah keluarga dalam mengajar bahasa al-Quran kepada anak-anak mereka, yang dianggapnya sebagai satu lagi cabaran besar dalam pembentukan identiti generasi muda.

Setakat ini, reaksi daripada pelbagai pihak terhadap amaran Syeikh Al-Azhar masih lagi hangat diperbincangkan, terutamanya dalam kalangan pendidik dan ibu bapa yang prihatin terhadap masa depan anak-anak mereka.