  1. Home
  2. perkhidmatan
  3. Berita Asia Barat &Timur Tengah

Keluarga Muslim Dipukul Dan Dicederakan Oleh Hindu Ekstremis Berikutan Rancangan Video Gadis Kecil

4 November 2025 - 18:38
News ID: 1746613
Keluarga Muslim Dipukul Dan Dicederakan Oleh Hindu Ekstremis Berikutan Rancangan Video Gadis Kecil

Sekumpulan pengganas Hindu ekstremis telah menyerang rumah seorang keluarga Muslim di negeri Uttar Pradesh, India, selepas sebuah video menunjukkan gadis kecil keluarga itu menyatakan dia memakan daging lembu. Serangan ini sekali lagi menimbulkan kebimbangan mengenai peningkatan keganasan Islamofobia di India.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sekumpulan pengganas Hindu ekstremis di negeri Uttar Pradesh, India, telah menyerang rumah sebuah keluarga Muslim di bandar Ghaziabad. Tindakan ini dilakukan selepas sebuah video yang memaparkan gadis kecil keluarga itu mengatakan dia memakan daging lembu disiarkan. Penyerang terdiri daripada ahli dua kumpulan radikal, "Bajrang Dal" dan "Hindu Raksha Dal", dan menghina keluarga tersebut dengan melaungkan slogan-slogan Islamofobia.

Media tempatan melaporkan bahawa serangan ini diketuai oleh "Daksh Chowdhry", seorang tokoh terkenal dalam gerakan Hindutva, yang telah berulang kali didakwa kerana menyebar kebencian dan menyerang Muslim tetapi masih bebas bergerak. Polis mengumumkan dua orang penyerang telah ditahan, namun Chowdhry masih bebas dan mempertahankan tindakannya melalui video yang disiarkan.

Berikutan kejadian ini, pemimpin kumpulan ekstremis "Hindu Raksha Dal" juga dalam video-video yang lain menuntut penangkapan gadis tersebut dan pemusnahan rumah keluarganya. Dalam video lain, gadis Muslim itu dengan kesan kecederaan terpaksa memohon maaf di hadapan polis! Walaupun serangan ini jelas berlaku, polis telah membuka kertas siasatan terhadap kedua-dua pihak; satu tindakan yang menurut pemerhati, menunjukkan sikap pilih kasih institusi keselamatan India terhadap gerakan Hindu ekstremis.

Your Comment

You are replying to: .
captcha