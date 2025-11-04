Seorang Anggota Al-Hashd Al-Sha'abi Syahid Akibat Letupan Bom di Baghdad

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pertubuhan Al-Hashd Al-Sha'bi Iraq mengumumkan pada Selasa ini bahawa seorang anggotanya telah syahid akibat letupan ketika menjalankan tugas di kawasan Jarf Al-Naddaf, Baghdad.

Berdasarkan kenyataan Al-Hashd Al-Sha'bi, letupan ini juga menyebabkan dua orang lain cedera.

Al-Hashd Al-Sha'bi menerangkan bahawa letupan ini berpunca daripada bahan letupan peninggalan kumpulan pengganas ISIS yang diletakkan di dalam salah sebuah markas Al-Hashd Al-Sha'bi.

Sambil menyebutkan bahawa langkah-langkah perlu telah diambil, pertubuhan ini menekankan bahawa usaha membersihkan kawasan-kawasan daripada sisa-sisa bahan pengganas akan diteruskan.