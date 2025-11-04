Keadaan Kesihatan Wartawan Penyokong Palestin dalam Tahanan AS Meruncing

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Keluarga wartawan Britain beragama Islam, Sami Hamdi, mengumumkan bahawa beliau sedang menghadapi keadaan kecemasan fizikal dalam tahanan Pentadbiran Kastam dan Imigresen Amerika Syarikat, dan meminta campur tangan segera kerajaan Britain untuk pembebasannya.

Menurut kenyataan keluarga, Hamdi memberitahu isterinya, "Sumayyah", melalui panggilan telefon bahawa dia menderita kesakitan teruk di bahagian kiri badannya dan memerlukan rawatan perubatan segera. Keluarganya percaya bahawa wartawan ini, yang dikenali dengan pendirian jelasnya menyokong rakyat Palestin, menjadi sasaran balas dendam politik kerajaan AS kerana mengkritik rejim Zionis.

Sami Hamdi ditahan di Lapangan Terbang Antarabangsa San Francisco minggu lepas dan kemudiannya dipindahkan ke pusat tahanan imigresen di negeri California. Isterinya berkata Hamdi didedahkan kepada kekurangan makanan dan sedang menunggu untuk sesi pendengaran imigresen pada 10 November. Sementara itu, sebuah mahkamah persekutuan AS mengakui bahawa peguam Hamdi telah membangkitkan "persoalan serius" mengenai kesahihan penahanannya dan kemungkinan balas dendam kerana menyuarakan pandangan politiknya.

Wartawan Muslim ini, yang merupakan ahli Kesatuan Kewartawanan Kebangsaan Britain, adalah seorang personaliti yang terkenal dalam media antarabangsa termasuk BBC dan Sky News, dan analisisnya mengenai perkembangan di Timur Tengah dan dasar luar AS mempunyai banyak pengikut. Hamdi telah diserang oleh aliran Islamofobia dan Zionis di ruang siber dalam beberapa bulan kebelakangan ini, selepas menyiarkan video kritikal mengenai jenayah rejim Zionis di Gaza dan peranan kerajaan AS dalam menyokongnya.