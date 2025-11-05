Video | Zohran Mamdani Dilantik Sebagai Datuk Bandar Muslim Pertama New York

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Zohran Mamdani Dilantik Sebagai Datuk Bandar Muslim Pertama New York

Dalam satu peristiwa bersejarah, Zohran Mamdani telah berjaya dilantik sebagai datuk bandar New York, menjadikannya datuk bandar Muslim pertama untuk bandaraya terpadat di Amerika Syarikat itu. Kemenangan beliau menandakan satu peralihan demografi dan politik yang signifikan.

Reaksi Trump dan Analisis Kekalahan Republikan

Mantan Presiden Donald Trump telah bertindak balas terhadap keputusan pilihan raya tersebut di platform media sosialnya, Truth Social. Beliau mendakwa melalui satu kiriman bahawa dua faktor utama yang menyebabkan kekalahan Parti Republikan ialah:

Ketidakhadiran Trump dalam Calon: Trump berpendapat bahawa nama dan pengaruhnya yang tidak berada dalam senarai calon pilihan raya telah mengurangkan semangat dan penyertaan pengundi tradisi Republikan. Penutupan Kerajaan ("Government Shutdown"): Beliau juga menyalahkan insiden penutupan kerajaan persekutuan yang baru-baru ini berlaku, yang didalangi oleh puak sayap kanan dalam parti beliau sendiri, sebagai satu lagi punca yang menjejaskan imej dan keyakinan pengundi terhadap Parti Republikan.

Usaha Trump Gagal Halang Kemenangan Mamdani

Laporan juga menyebut bahawa Donald Trump telah melancarkan usaha yang bersungguh-sungguh dan berkempen secara aktif untuk menggagalkan kempen pilihan raya Zohran Mamdani. Namun, segala usaha beliau itu akhirnya tidak berjaya dan tidak dapat menghalang arus sokongan terhadap Mamdani dalam kalangan pengundi New York.

Konteks dan Kepentingan Sejarah

Pelantikan Zohran Mamdani ini merupakan satu detik penting bagi komuniti Muslim Amerika dan mencerminkan kepelbagaian yang semakin berkembang di bandaraya utama AS. Kemenangan beliau sering dilihat sebagai menewaskan naratif politik yang sering diketengahkan oleh Trump dan sekutunya.