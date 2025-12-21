Tembakan di Universiti Brown dan Dakwaan terhadap Muslim

dalam jam pertama selepas tembakan Universiti Brown, aktivis kanan ekstrem Amerika termasuk Laura Loomer dan sebilangan penyokong "Pergerakan Mega-Trump" segera mengemukakan dakwaan terhadap Muslim dan rakyat Palestin dan mengaitkan kejadian itu kepada "keganasan penyokong kiri". Pembingkaian ini dilakukan tanpa sebarang bukti dokumentari dan disebarkan dalam rangkaian sosial, sebelum identiti jenayah diketahui.

Beberapa jam kemudian, polis mengumumkan, pelaku tembakan lelaki 48 tahun, bekas pelajar Universiti Brown dan warganegara Portugal yang dilaporkan telah membunuh diri.

Tiada tanda-tanda jeritan agama, motif politik atau hubungan dengan Palestin dilihat dalam fail. Walaupun dengan realiti ini, sebilangan tokoh kanan ekstrem terus menyebarkan teori konspirasi dan juga menyiarkan nama dan gambar seorang pelajar Palestin yang tidak bersalah; tindakan yang Universiti Brown panggil "fitnah dari niat jahat" dan untuk keselamatan individu tersebut, maklumatnya dialih keluar dari laman web mereka sendiri.

Laporan media menunjukkan individu berpengaruh seperti Shaun Maguire, Harmeet Dhillon, Anna Paulina Luna dan Naomi Wolf memainkan peranan dalam kempen maya ini dan dengan menyebarkan maklumat tidak tepat, mencetuskan gelombang Islamofobia dan ketidakpercayaan politik.

Beberapa wakil Republikan juga tanpa bukti, mengaitkan kejadian itu dengan keganasan sayap lawan; sedangkan mangsa kejadian termasuk seorang Republikan dan seorang pelajar Uzbekistan dan penyelidikan masih dijalankan.

Berdasarkan hasil awal penyelidikan, hubungan berkemungkinan tembakan ini dengan pembunuhan seorang profesor universiti MIT dalam siasatan. Dengan ini semua, penganalisis mengatakan apa yang dalam masyarakat Amerika serentak dengan kejadian ini nyata, bukan hanya keganasan fizikal, tetapi keganasan perkataan dan prasangka politik; muka-muka yang harus menunggu kebenaran, tetapi lebih awal duduk menghakimi.