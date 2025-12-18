Khamis: Selatan dan Timur Lubnan Dibom Israel

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Sumber berita melaporkan bahawa pesawat pejuang rejim Zionis pada Khamis ini, melancarkan satu siri serangan udara terhadap pelbagai kawasan di selatan dan timur Lubnan.

Berdasarkan pengumuman oleh Al Jazeera, serangan ini menyasarkan kawasan pergunungan Al-Jabur, Al-Qatrani, dan Al-Rayhan di selatan Lubnan. Kawasan pergunungan Buday, wilayah Hermel di Baqaa Timur Lubnan, serta Wadi Al-Qusayr di perkampungan Deir Seryan selatan juga telah diserang. Di samping itu, sebuah dron Israel membedil sekitar perkampungan Al-Taybah di selatan Lubnan.

Jurucakap tentera rejim Zionis mendakwa bahawa tentera rejim itu telah menyasarkan "kem dan bangunan ketenteraan milik Hezbollah" di pelbagai lokasi di Lubnan, dan memusnahkan infrastruktur ketenteraan serta pelancar peluru berpandu di sebuah kem latihan dan gudang senjata Hezbollah. Beliau juga mengumumkan bahawa seorang anggota Hizbullah di kawasan Al-Taybah telah menjadi sasaran.

Sehingga kini, tiada laporan rasmi mengenai korban jiwa atau jumlah kerosakan yang dikeluarkan.

Ini berlaku sedangkan gencatan senjata antara Hezbollah dan rejim Zionis telah berkuat kuasa sejak 27 November 2024, namun tentera Israel terus menyerang Lubnan setiap hari dan meneruskan operasi pemusnahan serta letupan di selatan negara itu.

Perlu dinyatakan bahawa kerajaan Lubnan pada Ogos 2024 (Mordad 1403) menerima satu pelan Amerika untuk mengukuhkan gencatan senjata yang melibatkan jadual waktu bagi pelucutan senjata Hizbullah dan penempatan tentera Lubnan di selatan negara. Hizbullah memberi amaran bahawa pelan sedemikian boleh mencetuskan perang saudara.