Muqawwamah Iraq: Kami Tidak Akan Menyerah Senjata dan Akan Bertahan Menghadapi Tekanan Amerika

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): "Fuad Hussein", Menteri Luar Iraq, memberi amaran tentang ancaman Israel dan Amerika yang berterusan terhadap negaranya dan menegaskan bahawa Iraq adalah negara yang paling terkesan oleh ketegangan semasa di rantau ini berbanding negara-negara lain.

Amalan ini dikemukakan dalam keadaan tekanan antarabangsa, terutamanya dari Amerika Syarikat, untuk membentuk kerajaan yang "lebih seimbang" di Baghdad semakin meningkat, sementara kumpulan-kumpulan perlawanan tetap berteguh pada kedudukan politik dan operasi mereka.

Dalam ucapannya, Hussein menekankan bahawa rundingan politik masih belum mencapai persetujuan muktamad mengenai tiga jawatan presiden (tripartit). Beliau menegaskan bahawa kumpulan bersenjata mempunyai perwakilan dalam parlimen, memainkan peranan penting, dan isu mereka adalah hal dalaman Iraq. Walaupun beliau menafikan syarat-syarat langsung Amerika, pemerhati percaya bahawa tekanan tidak rasmi dan pelbagai mesej masih dihantar ke Baghdad.

Sehubungan itu, seorang pemimpin terkemuka perlawanan memberitahu akhbar "Al-Akhbar": "Kami tidak akan menyerahkan senjata, dan kami tidak akan tunduk kepada tuntutan Amerika atau sebarang tekanan politik dan ekonomi." Beliau menambah bahawa perlawanan mempunyai asas sokongan rakyat dan perwakilan yang kuat dalam parlimen, serta bersedia untuk menghadapi sebarang ancaman Amerika atau Israel.

"Ali Muhyiddin", Pengarah Pusat Al-Ghad untuk Kajian Strategik, juga berkata: Amaran Menteri Luar Iraq adalah berdasarkan maklumat diplomatik yang boleh dipercayai. Beliau menyebut bahawa ancaman-ancaman ini datang dari tokoh-tokoh Amerika seperti Mark Sawaya dan Tom Barak, dan sifat ancaman ini boleh menjadi ketenteraan, keselamatan, ekonomi, atau politik. Beliau menegaskan bahawa tekanan ini adalah sebahagian daripada rancangan yang lebih luas untuk melemahkan peranan Iraq dan kumpulan perlawanan dalam persamaan pencegahan serantau.

Haider al-Khayun, profesor hubungan antarabangsa, juga menyatakan bahawa ancaman Israel dan Amerika terhadap Iraq bukanlah baharu, tetapi telah menjadi lebih rumit dalam keadaan semasa; terutamanya dengan ketiadaan kerajaan yang stabil yang mampu membuat keputusan strategik. Beliau menambah bahawa Iraq adalah sebahagian daripada persamaan serantau yang merangkumi Iran, Syria, Lubnan, dan Gaza, dan sebarang peningkatan ketegangan di barisan ini akan memberi kesan langsung kepada Baghdad.

Sementara itu, laporan menunjukkan tekanan langsung dan tidak langsung Amerika; termasuk ancaman untuk mengenakan sekatan ekonomi dan politik sekiranya kumpulan perlawanan menyertai kerajaan masa depan.

Sumber politik juga melaporkan mesej yang jelas kepada pemimpin "Rangka Kerja Penyelarasan" yang menggesa mereka untuk memilih seorang perdana menteri yang "sederhana". Tekanan ini disertai dengan kebimbangan tentang sekatan kewangan terhadap Iraq, terutamanya dalam bidang dolar, tenaga, dan kerjasama keselamatan. Selain itu, Kongres Amerika, dalam Akta Pemberian Kuasa Pertahanan untuk tahun fiskal, telah menjadikan sebahagian sokongan keselamatan kepada Baghdad bersyarat kepada pengurangan kapasiti operasi kumpulan yang tidak bergabung dengan institusi rasmi.