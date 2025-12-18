  1. Home
18 Disember 2025 - 14:09
News ID: 1763321
Kanak-kanak Palestin Antara 40 Individu Ditahan dalam Kempen Penangkapan IDF di Tebing Barat

Pasukan pendudukan Israel telah melancarkan kempen penangkapan berskala besar di seluruh Tebing Barat dan Baitulmaqdis Timur, menahan lebih 40 rakyat Palestin, termasuk seorang kanak-kanak dan bekas tahanan.

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Pasukan pendudukan Israel (IDF) telah menahan puluhan rakyat Palestin, termasuk seorang kanak-kanak dan bekas tahanan, dalam satu kempen penangkapan berskala luas di seluruh Tebing Barat, termasuk Baitulmaqdis Timur yang diduduki.

Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pada Rabu, Persatuan Tahanan Palestin (PPS) melaporkan bahawa di antara petang Selasa dan pagi Rabu, IDF telah menahan dan menemubual lebih 40 penduduk Tebing Barat, antaranya seorang kanak-kanak dan bekas tahanan.

PPS menambah bahawa kempen penangkapan itu berlaku di beberapa kawasan, termasuk Salfit, Jenin, Bethlehem, Ramallah, Nablus, Tulkarem, dan al-Khalil (Hebron).

Pertubuhan itu turut menyatakan bahawa askar-askar IDF telah menyerang tahanan serta keluarga mereka dan merosakkan rumah-rumah semasa serbuan di kawasan tersebut.

