Anwar Ingatkan Timbalan Menteri Baharu Perkukuh Komunikasi, Tingkatkan Penglibatan Pihak Berkepentingan

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan timbalan-timbalan menteri yang baru dilantik agar terus memupuk hubungan kerja yang kukuh dengan semua pihak berkepentingan, termasuk kementerian, agensi dan masyarakat luas.

Dalam satu catatan di Facebook hari ini, Anwar berkata kepercayaan dan tanggungjawab yang diamanahkan kepada timbalan-timbalan menteri itu perlu dilaksanakan dengan tekun bagi memastikan dasar dan inisiatif Kerajaan Madani dilaksanakan secara berkesan dan memberi manfaat nyata kepada rakyat.

“Adalah amat penting untuk komunikasi terus diperkukuh supaya maklumat yang disampaikan adalah jelas, tepat dan sampai kepada semua lapisan masyarakat, selaras dengan aspirasi Kerajaan Madani yang inklusif dan bertanggungjawab,” katanya selepas menerima kunjungan hormat daripada timbalan-timbalan menteri yang baru dilantik di Putrajaya hari ini.

Semalam, tujuh menteri, termasuk dua pelantikan baharu, serta lapan timbalan menteri yang baru dilantik, telah mengangkat sumpah jawatan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim, Yang di-Pertuan Agong, berikutan rombakan Kabinet Kerajaan Madani.

Pada Selasa, Anwar mengumumkan pelantikan menteri baharu dan beberapa pertukaran portfolio bagi mengisi kekosongan dalam Kabinet serta membuat penyesuaian yang diperlukan.