Komuniti Muslim di Jepun: Ketegangan Budaya dan Bayangan Panjang Islamofobia

Agensi Berita Antarabangsa Ahlul Bait (ABNA): Di sebuah negara yang terkenal dengan keseragaman budaya dan sosialnya, kehadiran migran Muslim yang semakin berkembang telah menjadi salah satu isu kontemporari paling mencabar. Populasi Muslim Jepun, yang kebanyakannya terdiri daripada migran dari Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Malaysia dan negara-negara Islam lain, telah meningkat dengan ketara dalam dekad yang lalu. Anggaran untuk tahun 2025 menunjukkan jumlah mereka sekitar 350,000 hingga 420,000 orang, satu pertumbuhan yang berpunca daripada dasar kerajaan untuk mengimbangi kekurangan tenaga kerja dalam masyarakat yang menua dengan kadar kelahiran yang rendah.

Migran ini menghadapi pelbagai halangan yang melangkaui isu ekonomi, meresap ke dalam bidang budaya dan agama. Akses terhad kepada makanan halal, kekurangan tempat yang sesuai untuk solat berjemaah, dan terutamanya kesukaran untuk pengebumian Islam, di sebuah negara di mana kadar pembakaran mayat melebihi 99.9%, adalah antara cabaran-cabaran ini. Projek tanah perkuburan untuk pengebumian jenazah Muslim di Jepun sering menghadapi tentangan sengit penduduk tempatan, di mana mereka menyuarakan kebimbangan tentang pencemaran sumber air, isu kesihatan dan pemeliharaan tradisi tempatan. Hanya sekitar 11 tanah perkuburan di seluruh negara menyediakan kemudahan ini.

Bantahan tempatan dalam beberapa tahun kebelakangan ini telah menjadi simbol ketegangan ini. Di bandar-bandar seperti Saitama, Osaka dan Tokyo, demonstrasi telah diadakan menentang rancangan pelancongan mesra Muslim, pembinaan masjid atau tanah perkuburan Islam. Kumpulan berhaluan kanan bersama aktivis dalam talian mengetuai gelombang ini dengan slogan mempertahankan identiti budaya Jepun dan amaran terhadap perubahan demografi. Demonstrasi ini, yang kadangkala mengerahkan ribuan orang ke jalanan, telah mengukuhkan islamofobia tersembunyi atau terbuka di media sosial dan meminggirkan minoriti Muslim.

Dalam kes-kes tertentu, seperti bantahan di wilayah Saitama terhadap migran Kurdi Turki, yang membentuk sebahagian komuniti Muslim, ketegangan mencapai kemuncak dan meningkatkan kebimbangan terhadap diskriminasi sistematik. Kes-kes ini adalah sebahagian daripada corak yang lebih luas yang menyebabkan Muslim di Jepun menghadapi tekanan seperti menyembunyikan tanda-tanda agama (seperti hijab) atau mengalami diskriminasi dalam perumahan dan persekitaran kerja.

Kerajaan Jepun, yang menganggap tenaga kerja asing penting untuk kelangsungan ekonomi, telah mengambil pendekatan berhati-hati dan sokongan sistematik terhadap keperluan agama Muslim masih terhadap. Pihak berkuasa tempatan sering berundur di bawah tekanan bantahan awam, dan pakar memberi amaran bahawa keadaan ini boleh membawa islamofobia di Jepun ke tahap yang berbahaya dan mengancam hak asasi minoriti ini.

Akhirnya, fenomena ini mendedahkan keseimbangan rapuh antara keperluan ekonomi dan pemeliharaan keseragaman budaya. Sebuah masyarakat yang dibina berasaskan tradisi bersama selama berabad-abad kini berhadapan dengan ujian kepelbagaian budaya yang sebenar. Kegagalan untuk melaksanakan dasar-dasar inklusif boleh menyebabkan pengasingan yang lebih besar terhadap migran Muslim di Jepun dan memperdalam jurang sosial di negara ini.